Росіяни за добу майже 600 разів били по Запорізькій області: є жертви
Загалом впродовж 20 лютого окупанти завдали 588 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Загинув чоловік, поранена жінка
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Ворог здійснив 22 авіаційних удари по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці.
- 329 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Малокатеринівку, Степногірськ, Павлівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- 8 обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Чарівне та Новодарівку.
- 229 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
До поліції надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.
Внаслідок російської атаки по Гуляйполю загинув чоловік. Через ворожий удар по селу Біленьке отримала поранення жінка.
Нагадаємо, вдень 20 лютого росіяни завдали авіаційного удару по селу Миколаївка Донецької області. Внаслідок обстрілу є руйнування, загинув чоловік.
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