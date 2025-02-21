Россияне за сутки почти 600 раз били по Запорожской области: есть жертвы
Всего в течение 20 февраля оккупанты нанесли 588 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Погиб мужчина, ранена женщина
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Враг нанес 22 авиационных удара по Гуляйполю, Новоандреевке, Малой Токмачке.
- 329 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Малокатериновку, Степногорск, Павловку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Новодаровку.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Чаривное и Новодаровку.
- 229 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
В полицию поступило 10 сообщений о повреждениях квартир и частных домов.
В результате российской атаки по Гуляйполю погиб мужчина. Из-за вражеского удара по селу Беленькое получила ранение женщина.
Напомним, днем 20 февраля россияне нанесли авиационный удар по селу Николаевка Донецкой области. В результате обстрела есть разрушения, погиб мужчина.
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