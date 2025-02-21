Війська РФ вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі: загинув чоловік
Ввечері 20 лютого російська армія атакувала місто Гуляйполе Пологівського району. Через ворожий удар загинув мирний житель
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Внаслідок російської атаки загинув 53-річний чоловік. Ворожий удар прийшовся по прифронтовому Гуляйполю близько 18-ї години", ― додав Іван Федоров.
За його словами, вибухова хвиля та уламки частково зруйнували приватні будинки.
Нагадаємо, 20 лютого російська армія атакувала безпілотником село Біленьке Запорізького району. Тоді постраждала 77-річна місцева жителька.
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