Росіяни завдали нового авіаудару по Донеччині: загинула людина, є руйнування
Російські війська вдень 20 лютого завдали авіаційного удару по селу Миколаївка Донецької області. Унаслідок обстрілу є руйнування, загинув чоловік
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Внаслідок удару повністю зруйнований житловий будинок. Під час розбору завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1958 року народження.
У відомстві додали, що внаслідок обстрілу пошкоджений 21 приватний будинок.
Нагадаємо, також раніше росіяни завдали 4 авіаудари та обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку на Донеччині. Наразі відомо про чотирьох загиблих.
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