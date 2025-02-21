На Півдні Сили оборони розбили укриття росіян

18 лютого 2025

Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки

За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...