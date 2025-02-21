На Півдні Сили оборони розбили укриття росіян
На Запорізькому напрямку прикордонники 8-го загону виявили окупантів, які облаштовували місця укриття. Ворожі позиції знищили дронами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Не чекаючи закінчення "будівництва", аеророзвідники одразу оформили "акт виконаних робіт".
"Також FPV-дрони прикордонників атакували вже облаштовані укриття противника. Загалом було уражено три ворожих об’єкти", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ЗСУ завдали високоточний удар по позиціях російського 2-го мотострілецького батальйону в Запорізькій області. В результаті було знищено місце дислокації батальйону.
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