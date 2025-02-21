На Юге Силы обороны разбили укрытия россиян

фото: ГПСУ

На Запорожском направлении пограничники 8-го отряда обнаружили оккупантов, которые обустраивали места укрытия. Вражеские позиции уничтожили дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Не дожидаясь окончания "строительства", аэроразведчики сразу оформили "акт выполненных работ".

"Также FPV-дроны пограничников атаковали уже обустроенные укрытия противника. Всего было поражено три вражеских объекта", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ нанесли высокоточный удар по позициям российского 2-го мотострелкового батальона в Запорожской области. В результате было уничтожено место дислокации батальона.