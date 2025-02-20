Росіяни масовано вдарили по Костянтинівці: щонайменше четверо загиблих
В четвер, 20 лютого, росіяни завдали 4 авіаудари та обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку на Донеччині
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Відомо про чотирьох загиблих: 2 чоловіків і 2 жінок.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджені 7 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, гуртожиток, інфраструктурний об'єкт, 2 підприємства, 3 лінії електропередач, газогін, 7 гаражів і 3 автівки.
"Останнім часом росіяни особливо активно б'ють по Костянтинівці. Залишатися там, як і на решті території області, – небезпечно! Евакуація рятує життя!", – наголосив посадовець.
Нагадаємо, 20 лютого росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Пошкоджені підприємства, загинули дві людини.
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