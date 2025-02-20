Обстрелы Запорожья: за сутки враг нанес более полутысячи ударов, есть раненые
В результате российских атак по Васильевскому и Пологовскому районам Запорожской области получили ранения двое мужчин
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за сутки оккупанты нанесли 530 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.
Враг совершил 4 авиационных удара по Гуляйполю, Щербакам, Новодаровке.
271 БпЛА разной модификации атаковали Юльевку, Пятихатки, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Новодаровку.
11 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку. Еще 244 артудара нанесены по территории Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
В общей сложности поступило 14 сообщений о повреждениях квартир и частных домов.
Напомним, российская армия за сутки 19 февраля убила троих и ранила 10 жителей Донбасса.
Также поздно вечером российские окупанты атаковали Херсон тремя управляемыми авиабомбами. Один из КАБов попал в многоэтажку в центре города, есть пострадавшие.