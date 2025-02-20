Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

фото: ДСНС Одещини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний об'єкт ДТЕК", - зазначили в компанії.

Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, одразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, ввечері 19 лютого росіяни знову атакували безпілотниками Одесу. Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.

Внаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі майже 90 тис. абонентів.