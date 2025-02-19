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19 лютого 2025, 07:49

Запорізька область під обстрілами: за добу окупанти завдали понад півтисячі ударів

19 лютого 2025, 07:49
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фото: Запорізька ОВА
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Упродовж доби російська армія завдала 557 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог здійснив 7 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Щербаках, Чарівному та Ольгівському.

Окрім того, 331 БпЛА різної модифікації атакував Запоріжжя, Магдалинівку, Червонодніпровку, Степногірськ, Пятихатки, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя та Новодарівку.

10 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку, Новодарівку та Щербаки.

Ще 209 артударів завдано на території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

Загалом, за даними Федорова, надійшло 28 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.

обстріли Запорізька область БПЛА цивільні РСЗВ Град приватні будинки
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