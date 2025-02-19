Запорізька область під обстрілами: за добу окупанти завдали понад півтисячі ударів

фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог здійснив 7 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Щербаках, Чарівному та Ольгівському.

Окрім того, 331 БпЛА різної модифікації атакував Запоріжжя, Магдалинівку, Червонодніпровку, Степногірськ, Пятихатки, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя та Новодарівку.

10 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку, Новодарівку та Щербаки.

Ще 209 артударів завдано на території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя та Новодарівки.

Загалом, за даними Федорова, надійшло 28 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 лютого атакували Одесу ударними безпілотниками. В одному з районів міста понад півтисячі будинків залишилися без світла та опалення.