У Запорізькій області через ворожий артобстріл у власному будинку загинув чоловік
У понеділок, 17 лютого, російські окупанти обстріляли з артилерії прифронтовий Оріхів Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Через обстріл горіли приватні будинки. Сьогодні під завалами одного з будинків виявили тіло загиблого 80-річного чоловіка.
"Артобстріл спричинив руйнування й пожежу в приватному будинку, де проживав пенсіонер", – зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, впродовж 17 лютого окупанти завдали 398 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.
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