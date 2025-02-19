Запорожская область под обстрелами: за сутки оккупанты нанесли более полутысячи ударов

фото: Запорожская ОВА

За сутки русская армия нанесла 557 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, враг совершил 7 авиационных ударов по Степногорску, Гуляйполю, Щербакам, Волшебному и Ольговскому.

Кроме того, 331 БпЛА разной модификации атаковал Запорожье, Магдалиновку, Красноднепровку, Степногорск, Пятихатки, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.

10 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку, Новодаровку и Щербаки.

Еще 209 артударов нанесены на территории Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

В общей сложности, по данным Федорова, поступило 28 сообщений о повреждениях квартир и частных домов.

Напомним, российские войска в ночь на 19 февраля атаковали Одессу ударными беспилотниками. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.