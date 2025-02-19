Запорожская область под обстрелами: за сутки оккупанты нанесли более полутысячи ударов
За сутки русская армия нанесла 557 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, враг совершил 7 авиационных ударов по Степногорску, Гуляйполю, Щербакам, Волшебному и Ольговскому.
Кроме того, 331 БпЛА разной модификации атаковал Запорожье, Магдалиновку, Красноднепровку, Степногорск, Пятихатки, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
10 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку, Новодаровку и Щербаки.
Еще 209 артударов нанесены на территории Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
В общей сложности, по данным Федорова, поступило 28 сообщений о повреждениях квартир и частных домов.
Напомним, российские войска в ночь на 19 февраля атаковали Одессу ударными беспилотниками. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.