Обстріл Костянтинівки: МВС опублікувало відео повторної атаки російського дрона
Російські терористи у понеділок, 17 лютого, двічі атакували FPV-дронами Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей: двоє надзвичайників, двоє поліцейських і очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, передає RegioNews.
Заначається, що вчора російський дрон поцілив у машину працівників ДСНС, які везли людям воду. На допомогу прибула евакуаційна команда.
Другий дрон наніс повторний удар у момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль.
Життя врятували секунди. Люди встигли зачинитись у броньованій автівці та рушити з місця.
Поліцейські й керівник МВА отримали акубаротравми. Машину пошкодило вибухом, пробило колесо.
Парамедикам вдалося швидко доставити поранених рятувальників до лікарні
Нагадаємо, у понеділок, 17 лютого, російські окупанти обстріляли з артилерії прифронтовий Оріхів Запорізької області. Через ворожий артобстріл у власному будинку загинув чоловік.
Раніше ми повідомляли, що в ніч на 18 лютого російська армія атакувала Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.