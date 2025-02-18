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18 лютого 2025, 11:55

Обстріл Костянтинівки: МВС опублікувало відео повторної атаки російського дрона

18 лютого 2025, 11:55
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фото: t.me/mvs_ukraine
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Російські терористи у понеділок, 17 лютого, двічі атакували FPV-дронами Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей: двоє надзвичайників, двоє поліцейських і очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, передає RegioNews.

Заначається, що вчора російський дрон поцілив у машину працівників ДСНС, які везли людям воду. На допомогу прибула евакуаційна команда.

Другий дрон наніс повторний удар у момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль.

Життя врятували секунди. Люди встигли зачинитись у броньованій автівці та рушити з місця.

Поліцейські й керівник МВА отримали акубаротравми. Машину пошкодило вибухом, пробило колесо.

Парамедикам вдалося швидко доставити поранених рятувальників до лікарні

Нагадаємо, у понеділок, 17 лютого, російські окупанти обстріляли з артилерії прифронтовий Оріхів Запорізької області. Через ворожий артобстріл у власному будинку загинув чоловік.

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 18 лютого російська армія атакувала Україну 176-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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