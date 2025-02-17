У Запоріжжі понад 1300 споживачів залишилися без світла через атаку "шахедів"

фото: Запорізька ОВА

Через атаку російських дронів на Запоріжжя понад 1,3 тисяч споживачів на певний час залишилися без світла. Електропостачання вже відновили

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Він подякував енергетикам, які оперативно повернули світло в домівки запоріжців.

"Внаслідок нічної ворожої атаки безпілотниками Запоріжжя 1355 споживачів залишилось без електропостачання. Втім, вже о 06:45 будинки були заживлені", — йдеться в повідомленні.

Наразі комунальні служби продовджують ліквідувати наслідки ударів ворожмих безпілотників.

Нагадаємо, внаслідок дронового удару у ніч проти 17 лютого в Запоріжжі виникла пожежа. Ворог запустив по місту 10 БпЛА.

Через цю атаку пошкоджені понад 20 житлових будинків.