Укренерго: аварійні відключення світла скасовані
Застосовані вранці 17 лютого аварійні відключення вже скасували. Наразі триває процес заживлення знеструмлених споживачів
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
Зазначається, що споживання електроенергії зросло через похолодання.
"Для збалансування енергосистеми — сьогодні вранці в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Першочергово відключались промислові споживачі (там, де це можливо)", — уточнили в Укренерго.
Наразі обмеження не застосовуються. Найближчим часом усі знеструмлені споживачі будуть заживлені.
Енергетики просять українців споживати електроенергію ощадливо у період з 06:00 до 22:00.
Нагадаємо, у понеділок вранці, 17 лютого, в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.