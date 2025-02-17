Укренерго: аварійні відключення світла скасовані

фото: pixabay.com

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що споживання електроенергії зросло через похолодання.

"Для збалансування енергосистеми — сьогодні вранці в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення електроенергії. Першочергово відключались промислові споживачі (там, де це можливо)", — уточнили в Укренерго.

Наразі обмеження не застосовуються. Найближчим часом усі знеструмлені споживачі будуть заживлені.

Енергетики просять українців споживати електроенергію ощадливо у період з 06:00 до 22:00.

Нагадаємо, у понеділок вранці, 17 лютого, в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії для промисловості та бізнесу.