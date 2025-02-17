Окупанти скинули на Запорізьку область 18 авіабомб: є руйнування
Вчора, 16 лютого, окупаційні війська РФ завдали 486 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 18 авіаційних ударів по Камʼянському, Лукʼянівському, Лобковому, Гуляйполю та Темирівці.
- 282 ворожі БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 180 артударів завдали війська РФ по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронового удару по місту Запоріжжя у ніч проти 17 лютого виникла пожежа.
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