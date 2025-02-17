В Запорожье более 1300 потребителей остались без света из-за атаки "шахедов"

фото: Запорожская ОВА

Из-за атаки российских дронов на Запорожье более 1,3 тысячи потребителей на время остались без света. Электроснабжение уже возобновлено

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Он поблагодарил энергетиков, которые оперативно вернули свет в дома запорожцев.

"В результате ночной вражеской атаки беспилотниками Запорожья 1355 потребителей остались без электроснабжения. Впрочем, уже в 06:45 дома были заживлены", - говорится в сообщении.

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия ударов вражеских беспилотников.

Напомним, в результате дронового удара в ночь на 17 февраля в Запорожье возник пожар. Враг запустил по городу 10 БпЛА.

Из-за этой атаки повреждены более 20 жилых домов.