Атака дронов на Запорожье: повреждены более 20 жилых домов

фото: Запорожская ОВА

В результате дроновой атаки на Запорожье ночью, 17 февраля, повреждены более 20 жилых домов. В некоторых домах нет света

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, коммунальные службы оперативно устраняют последствия российской атаки.

"Повреждены окна и кровли в 15 многоквартирных и 6 частных домах, отсутствует электроснабжение в нескольких жилых домах. Таковы последствия вражеской атаки в Запорожье", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате дронового удара в ночь на 17 февраля в Запорожье возник пожар.