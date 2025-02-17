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Внаслідок російських обстрілів у ніч проти 17 лютого у Київській області постраждала людина. Також були пошкоджені будівлі у трьох районах області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Зокрема, в Обухівському районі є пошкодження трьох приватних будинків та двох автомобілів. Також виникла пожежа у складському приміщенні на Фастівщині та в приміщенні цеху на Вишгородщині. Загоряння ліквідували рятувальники.

У поліції також повідомили, що внаслідок обстрілу у Бориспільському районі постраждав 21-річний молодик. Також пошкоджений приватний будинок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок дронового удару по місту Запоріжжя у ніч проти 17 лютого виникла пожежа.

Також відомо, що внаслідок нічного обстрілу Харкова постраждали троє людей.