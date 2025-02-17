Оккупанты сбросили на Запорожскую область 18 авиабомб: есть разрушения
Вчера, 16 февраля, оккупационные войска РФ нанесли 486 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 13 сообщений о повреждениях квартир и частных домов. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате дронового удара по городу Запорожье в ночь на 17 февраля возник пожар.
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