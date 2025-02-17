На Херсонщині через російські обстріли поранені 2 цивільних

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Новорайськ, Монастирське, Білозерка, Новоберислав, Зміївка, Микільське, Понятівка, Тягинка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Інженерне, Янтарне, Гаврилівка, Велетенське, Веселе, Зеленівка, Козацьке, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Ромашкове, Токарівка, Томарине та Червоний Маяк.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили пошкодили чотири багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також загарбники понівечили Пункти Незламності, господарські споруди та приватні автомобілі.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів, які росіяни здійснили у ніч проти 17 лютого, у Херсоні знеструмлені електромережі.