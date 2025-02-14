У Запорозькій області внаслідок російського авіаудару постраждала жінка

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Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"74-річна жінка поранена внаслідок ворожого удару по Гуляйполю", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника Запорізької ОВА, КАБами пошкоджені сім будинків. Мешканка одного з них була травмована.

Медичну допомогу жінці надали на місці, від подальшої госпіталізації вона відмовилася.

Нагадаємо, за добу армія РФ майже 500 разів обстріляла міста та села на Запоріжжі. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура.