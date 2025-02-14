У Запорозькій області внаслідок російського авіаудару постраждала жінка
Російські загарбники атакували Гуляйполе Запорізької області керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки постраждала пенсіонерка
Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"74-річна жінка поранена внаслідок ворожого удару по Гуляйполю", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника Запорізької ОВА, КАБами пошкоджені сім будинків. Мешканка одного з них була травмована.
Медичну допомогу жінці надали на місці, від подальшої госпіталізації вона відмовилася.
Нагадаємо, за добу армія РФ майже 500 разів обстріляла міста та села на Запоріжжі. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура.
Обстріл Запоріжжя: зросла кількість загиблих внаслідок авіаударуВсі новини »
14 лютого 2025, 13:48На Запоріжжі окупанти скинули 6 КАБів на прифронтове село: під завалами є люди
14 лютого 2025, 09:57У ГУР розповіли, як росіяни зірвали ротацію фахівців МАГАТЕ на Запорізькій АЕС
14 лютого 2025, 07:05
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
У Миколаєві жінка принесла сумку з вибухівкою до військових, є загиблі та поранені
14 лютого 2025, 17:47За крадіжку дитячого велосипеда житель Калуша сяде на 7 років
14 лютого 2025, 17:39У Тернополі чоловік до смерті побив співмешканку
14 лютого 2025, 17:35МОН оновлює стандарт початкової освіти: що це означає
14 лютого 2025, 17:21Депутата Бондаря, якого підозрюють в мільйоній схемі в Укрзалізниці, взяли під варту прямо в залі суду
14 лютого 2025, 17:06На Львівщині під час хвилини мовчання зупинятиметься увесь транспорт
14 лютого 2025, 16:59Росіяни залякували і шантажували: на Одещині викрили шестеро підлітків, які підпалювали автівки ЗСУ
14 лютого 2025, 16:51Продавала жінок в сексуальне рабство: на Київщині перекрили канал торгівлі людьми
14 лютого 2025, 16:49Учасники бойових дій навчатимуть українців військовій підготовці
14 лютого 2025, 16:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?