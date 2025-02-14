В Запорожской области в результате российского авиаудара пострадала женщина

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Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров , передает RegioNews.

"74-летняя женщина ранена в результате вражеского удара по Гуляйполю", - говорится в сообщении.

По словам главы Запорожской ОВА, КАБами повреждены семь домов. Жительница одного из них была травмирована.

Медицинскую помощь женщине предоставили на месте, от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Напомним, в сутки армия РФ почти 500 раз обстреляла города и села в Запорожье. В результате вражеских обстрелов разрушена и повреждена гражданская инфраструктура.