Обстріл Запоріжжя: зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару
У селі Преображенка Пологівського району Запорізької області під завалами будинку знайшли ще одну загиблу людину
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, з-під завалів дістали тіло 47-річного чоловіка. Таким чином, ворожий обстріл забрав життя двох людей.
Як відомо, зранку рятувальники дебокували тіло жінки з-під завалів будинку.
Нагадаємо, вранці росіяни вдарили шістьма КАБами по селу Преображенка. Повідомлялося, що під завалами можуть бути мирні жителі.
Авіаудар по селу на Запоріжжі: з-під завалів будинку деблокували тіло жінкиВсі новини »
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