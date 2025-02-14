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14 февраля 2025, 13:48

Обстрел Запорожья: возросло количество погибших в результате авиаудара

14 февраля 2025, 13:48
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фото: Запорожская ОВА
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В селе Преображенка Пологовского района Запорожской области под завалами дома обнаружили еще одного погибшего человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, из-под завалов извлекли тело 47-летнего мужчины. Таким образом, вражеский обстрел унес жизни двух человек.

Как известно, утром спасатели дебоковали тело женщины из-под завалов дома.

Напомним, утром россияне ударили шестью КАБами по селу Преображенка. Сообщалось, что под завалами могут находиться мирные жители.

Запорожская область КАБ гражданские частные дома спасатели погибшие
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