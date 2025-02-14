Авіаудар по селу на Запоріжжі: з-під завалів будинку деблокували тіло жінки
Внаслідок ранкового авіаудару РФ по селу Преображенка Пологівського району загинула щонайменше одна людина. З-під завалів рятувальники дістали тіло жінки
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"50-річна жінка загинула під час ворожої атаки на Преображенку", – йдеться у повідомленні.
Тіло жертви російських терористів рятувальники дістали з-під завалів будинку.
Рятувальні роботи наразі тривають.
Нагадаємо, вранці росіяни вдарили шістьма КАБами по селу Преображенка. Повідомлялося, що під завалами можуть бути мирні жителі.
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