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14 лютого 2025, 12:40

Авіаудар по селу на Запоріжжі: з-під завалів будинку деблокували тіло жінки

14 лютого 2025, 12:40
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Внаслідок ранкового авіаудару РФ по селу Преображенка Пологівського району загинула щонайменше одна людина. З-під завалів рятувальники дістали тіло жінки

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"50-річна жінка загинула під час ворожої атаки на Преображенку", – йдеться у повідомленні.

Тіло жертви російських терористів рятувальники дістали з-під завалів будинку.

Рятувальні роботи наразі тривають.

Нагадаємо, вранці росіяни вдарили шістьма КАБами по селу Преображенка. Повідомлялося, що під завалами можуть бути мирні жителі.

війна ДСНС Запорізька область Запорізька ОВА авіаудар Федоров Іван Сергійович КАБ загибла
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