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11 лютого 2025, 16:15

ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Саратовській області Росії

11 лютого 2025, 16:15
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фото: Генштаб ЗСУ
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У ніч на 11 лютого Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. Цей НПЗ здійснює комплексну переробку нафти та забезпечує потреби окупаційних військ РФ

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Спецоперацію реалізували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Зазначається, що Саратовський НПЗ переважно випускає бензини, мазут, дизельне пальне, загалом – понад 20 видів нафтопродуктів.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 5 лютого Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. На об'єкті виникла пожежа.

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