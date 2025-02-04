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04 лютого 2025, 16:44

Очільник МАГАТЕ заявив про можливу ядерну катастрофу в Україні

04 лютого 2025, 16:44
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фото: Х Гроссі
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РФ регулярно атакує енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли зростають ризики для стабільної роботи атомних електростанцій, адже порушення енергопостачання може призвести до аварій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Рафаеля Маріано Гроссі в Х (Twitter).

У вівторок, 4 лютого генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув до Києва і відвідав підстанцію "Київська".

Він оцінив вплив обстрілів на енергетичну систему пообіцяв підтримати та допомогти запобігти більш масштабним аваріям.

"Я перебуваю на електропідстанції — важливій частині енергетичної системи України, критично важливій для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися не тільки внаслідок прямої атаки на станцію, але й через порушення енергопостачання", - зазначив Гроссі.

Як відомо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі продовжує активно слідкувати за ситуацією в Україні. Це вже його одинадцятий візит від початку повномасштабної війни РФ проти нашої країни.

Нагадаємо, понад півсотні людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу міста Ізюм на Харківщині.

Київ аварія енергетика візит Гроссі
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