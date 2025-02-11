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11 февраля 2025, 16:56

Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута, — Минэнерго

11 февраля 2025, 16:56
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фото: ЗАЭС
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Из-за российских атак Запорожская атомная электростанция в очередной раз оказалась на грани блэкаута. В результате вражеских обстрелов 11 февраля обесточена одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской АЭС

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что ЗАЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Энергетики смогут приступить к возобновлению питания этой линией, как только позволит ситуация безопасности.

"Снова на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за вражеских обстрелов - в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции", – говорится в сообщении.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил о возможной ядерной катастрофе в Украине из-за обстрелов РФ.

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