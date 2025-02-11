Росія вночі запустила по Україні 124 дрони та 19 ракет

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У ніч на 11 лютого росія атакувала Україну 124-ма ударними БпЛА та дронами-імітаторами інших типів. Захисникам неба вдалося збити 57 ворожих дронів

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, передає RegioNews.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у 12 областях.

64 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

Як відомо, внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району в Полтавській області.

Нагадаємо, за минулу добу російська армія втратила в Україні 1390 солдатів та 395 одиниць різної військової техніки.