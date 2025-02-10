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10 лютого 2025, 18:20

Казав, що він впав: у Запоріжжі чоловік забив до смерті свого знайомого

10 лютого 2025, 18:20
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Фото: Нацполіція
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Двоє чоловіків посварились під час застілля. Це призвело не тільки до бійки, але й до смерті одного з них

Про це повідомляє поліція в Запорізькій області, передає RegioNews.

Інцидент стався 30 січня. Тоді поліцейським повідомили про смерть 39-річного чоловіка на території будинку. Виявилося, що він разом зі своїм 38-річним другом розпивав алкоголь. Цей товариш заявив, що нібито в стані алкогольного сп'яніння потерпілий багато разів падав, і це призвело до трагедії. Однак перевірка показала зовсім інше.

Виявилося, що між чоловіками виникла сварка. Тоді один з них завдав численні удари іншому. Саме від цього потерпілий помер.

"Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - зазначили в поліції, додавши, що затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині 18-річний хлопець жорстоко вбив чоловіка. Виявилося, що це сталося через відмову чоловіка дати хлопцю сигарету. В результаті 18-річний завдав йому майже 100 ножових поранень.

Також повідомлялося, що на Рівненщині 67-річний чоловік вбив свого 61-річного знайомого. Вони на вокзальній станції посварилися. В результаті 67-річний чоловік до смерті забив знайомого. Щоб приховати свій злочин - він переніс тіло потерпілого на колії.

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