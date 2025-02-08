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У суді вирішили відправити обвинуваченого під варту. Йдеться про чоловіка, який на вокзалі жорстоко побив знайомого

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

У Рівненському міському суді відбувся суд щодо обрання запобіжного заходу чоловіку, який до смерті забив знайомого. Йому вже оголосили про підозру за фактом умисного вбивства.

"Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою", - повідомили правоохоронці.

Слід зазначити, що сам інцидент стався 6 лютого на одній з вокзальних станцій. Там двоє чоловіків, віком 61 та 65 років посварилися. Тоді 65-річний чоловік вдарив знайомого в голову, а також ногами і руками по всьому тілу. Потерпілий помер на місці. Для того щоб спробувати приховати злочин - чоловік переніс тіло знайомого на колії.