21:25  07 лютого
Уперше за час війни над Чорним морем пролетів літак США
18:16  07 лютого
Жінки в Україні заробляють майже на 20% менше за чоловіків
18:45  07 лютого
У Львові тролейбус насмерть переїхав жінку
UA | RU
UA | RU
08 лютого 2025, 17:40

У Рівному відправили під варту чоловіка, який до смерті забив знайомого

08 лютого 2025, 17:40
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У суді вирішили відправити обвинуваченого під варту. Йдеться про чоловіка, який на вокзалі жорстоко побив знайомого

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

У Рівненському міському суді відбувся суд щодо обрання запобіжного заходу чоловіку, який до смерті забив знайомого. Йому вже оголосили про підозру за фактом умисного вбивства.

"Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою", - повідомили правоохоронці.

Слід зазначити, що сам інцидент стався 6 лютого на одній з вокзальних станцій. Там двоє чоловіків, віком 61 та 65 років посварилися. Тоді 65-річний чоловік вдарив знайомого в голову, а також ногами і руками по всьому тілу. Потерпілий помер на місці. Для того щоб спробувати приховати злочин - чоловік переніс тіло знайомого на колії.

убивство суд
На Київщині засудили військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП
07 лютого 2025, 16:11
Групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: злочинці сядуть на 6 років
07 лютого 2025, 15:16
Зґвалтував та вбив жінку з донькою: довічний вирок жителю Житомира залишився в силі
07 лютого 2025, 01:54
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Хотів об'їхати овець, але збив дитину: на Одещині засудили водія
08 лютого 2025, 18:00
Через сексуальні повідомлення дружині: харків'янин погрожував знайомому вбивством і вимагав неіснуючий борг
08 лютого 2025, 17:25
У ГУР попередили про нові провокації росіян щодо полонених
08 лютого 2025, 17:15
Не чув машиніста: одеситу після інциденту на вокзалі ампутували руку
08 лютого 2025, 16:46
Встиг залишити "дозу" клієнту: у столиці на Подолі затримали чоловіка з психотропами
08 лютого 2025, 16:20
Смертельне ДТП в Тернополі: водій збив жінку насмерть
08 лютого 2025, 15:50
На Рівненщині авто злетіло в кювет: постраждало немовля, якому лише два тижні
08 лютого 2025, 14:56
У пожежі на Кіровоградщині загинула дитина
08 лютого 2025, 14:17
У Запоріжжі розшукали підлітків, які жорстоко вбили собаку
08 лютого 2025, 13:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »