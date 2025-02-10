17:52  10 февраля
На Закарпатье задержан работник ТЦК, который за 3000-4000 долларов помогал мужчинам сбежать
09:16  10 февраля
Появилось видео момента попадания российского "Шахеда" в Сумах
10:11  10 февраля
СБУ задержала в Харькове двух российских шпионов – психотерапевта и диакона УПЦ МП
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2025, 18:20

Говорил, что он упал: в Запорожье мужчина забил до смерти своего знакомого

10 февраля 2025, 18:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Двое мужчин поругались во время застолья. Это привело не только к драке, но и к смерти одного из них

Об этом сообщает полиция в Запорожской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 30 января. Тогда полицейским сообщили о смерти 39-летнего мужчины на территории дома. Оказалось, что он вместе со своим 38-летним другом распивал алкоголь. Этот товарищ заявил, что якобы в состоянии алкогольного опьянения потерпевший многократно падал, и это привело к трагедии. Однако проверка показала совсем другое.

Оказалось, что между мужчинами возникла ссора. Тогда один из них нанес многочисленные удары другому. Именно от этого потерпевший скончался.

"Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей", - отметили в полиции, добавив, что задержанному грозит до1.

Напомним, ранее в Житомирской области 18-летний парень жестоко убил мужчину. Оказалось, что это произошло из-за отказа мужчины дать парню сигарету. В результате 18-летний нанес ему почти 100 ножевых ранений.

Также сообщалось, что в Ровенской области 67-летний мужчина убил своего 61-летнего знакомого. Они на вокзальной станции повздорили. В результате 67-летний мужчина до смерти забил знакомого. Чтобы скрыть свое преступление, он перенес тело пострадавшего на пути.

убийство задержание
В Киевской области задержали серийного убийцу
10 февраля 2025, 17:03
Убийство на АЗС в Киеве: стрелка отправят в психбольницу
10 февраля 2025, 15:31
В Ровно отправили под стражу мужчину, который до смерти побил знакомого
08 февраля 2025, 17:40
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Херсоне из-за атаки российского беспилотника пострадал человек
10 февраля 2025, 19:42
Укрэнерго предупредило об отключении света на 11 февраля: кого коснется
10 февраля 2025, 19:40
Россияне снова обстреляли Днепропетровщину, есть повреждения
10 февраля 2025, 19:21
Продавали наркотики, покупали оружие и боеприпасы: на Волыни будут судить группу наркоторговцев
10 февраля 2025, 18:55
Коррупция в Киевском горсовете: у фигурантов дела обнаружили более 6,4 млн долларов и 630 тысяч евро
10 февраля 2025, 18:50
Сдавал врагу адреса проживания украинских военных: в Славянске разоблачен предатель
10 февраля 2025, 18:39
В Литве собрали за неделю более €1 миллиона на дроны для Украины
10 февраля 2025, 18:13
Столкновение BMW и Mazda: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими
10 февраля 2025, 18:04
В Черновицкой области из-за осложнений от кори умер ребенок
10 февраля 2025, 17:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »