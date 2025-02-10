Фото: Нацполиция

Двое мужчин поругались во время застолья. Это привело не только к драке, но и к смерти одного из них

Об этом сообщает полиция в Запорожской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 30 января. Тогда полицейским сообщили о смерти 39-летнего мужчины на территории дома. Оказалось, что он вместе со своим 38-летним другом распивал алкоголь. Этот товарищ заявил, что якобы в состоянии алкогольного опьянения потерпевший многократно падал, и это привело к трагедии. Однако проверка показала совсем другое.

Оказалось, что между мужчинами возникла ссора. Тогда один из них нанес многочисленные удары другому. Именно от этого потерпевший скончался.

"Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей", - отметили в полиции, добавив, что задержанному грозит до1.

Напомним, ранее в Житомирской области 18-летний парень жестоко убил мужчину. Оказалось, что это произошло из-за отказа мужчины дать парню сигарету. В результате 18-летний нанес ему почти 100 ножевых ранений.

Также сообщалось, что в Ровенской области 67-летний мужчина убил своего 61-летнего знакомого. Они на вокзальной станции повздорили. В результате 67-летний мужчина до смерти забил знакомого. Чтобы скрыть свое преступление, он перенес тело пострадавшего на пути.