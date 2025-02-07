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Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

У жовтні минулого року 18-річний молодик скоїв у Житомирі особливо жорстоке вбивство. Це сталося майже опівночі, біля ботанічного саду.

Побачивши незнайомого чоловіка, який повертався з роботи додому, юнак підійшов до нього та попросив цигарку. Коли ж у відповідь почув відмову, вихопив ніж та завдав йому майже 100 ножових поранень, ніяк не реагуючи на голосні крики потерпілого від нестерпного болю. Після цього нападник втік.

"Швидку" викликав житель приватного будинку, неподалік якого стався напад. Проте медикам не вдалося врятувати 33-річного чоловіка – від численних поранень він помер.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Харкові чоловік жорстоко вбив 76-річну матір та її кота. Зловмисника затримали.