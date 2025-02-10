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Підозрюваного в умисному вбивстві пенсіонера на АЗС у Києві направлять на примусове лікування до психіатричної лікарні зі суворим спостереженням. Прокурори направили до суду відповідне клопотання

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує RegioNews.

Наразі чоловік перебуває під вартою у спеціалізованому медзакладі.

Судово-психіатрична експертиза показала, що 41-річний фігурант не міг та не може усвідомлювати свої дії, й керувати ними ні станом на сьогодні, ні на момент вчинення злочину.

Також встановлено, що з 2012 року чоловік періодично проходив лікування в медзакладах, де надають психіатричну допомогу.

Нагадаємо, 18 вересня минулого року на АЗС на Кільцевій дорозі фігурант підійшов із рушницею до чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл у голову 65-річного чоловіка, забрав ключі від авто й особисті речі вбитого та поїхав із місця злочину.