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31 січня 2025, 20:28

У Запоріжжі водій збив жінку на смерть на пішохідному переході

31 січня 2025, 20:28
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці шукають свідків

Про це повідомляє поліція Запоріжжя, передає RegioNews.

Аварія сталась 30 січня близько 18:00 у Дніпровському районі міста. Попередньо, 22-річний водій ВАЗ під час руху наїхав на 46-річну жінку. Вона переходила пішохідний перехід.

Жінку госпіталізували. Проте, на жаль, через отримані травми вона померла. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження і шукають очевидців ДТП.

"Поліція Запорізької області звертається до громадян. Якщо ви маєте будь-яку інформацію щодо обставин ДТП, звертайтеся до найближчого терпідрозділу поліції або за номерами: 067-613-83-15, 097-139-63-24, 099-915-72-50 або 102", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині сталась масова ДТП з п'ятьма автівками. Зокрема, одне авто врізалось в службову машину поліцейських. Серед постраждалих - вагітна жінка, пасажирка одного з авто.

Також повідомлялося, що на Київщині водій наїхав на жінку на пішохідному переході. Її госпіталізували до лікарні, проте, на жаль, вона померла від отриманих травм.

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