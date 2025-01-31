фото: поліція

ДТП за участі сім авто сталася 30 січня близько 10:00 години на 169 кілометрі траси "Київ-Одеса" в Черкаській області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліція встановила, що 33-річний водій MAN не впорався з керуванням і врізався в припарковану вантажівку MAN, яка від удару в’їхала в Skoda-Octavia, що стояла попереду. У цей момент у вантажівку SCANIA, водій якої намагався уникнути зіткнення, позаду в’їхало авто Bentley.

У тій самій смузі, у напрямку Києва, їхала ще одна вантажівка MAN з напівпричепом, яка вдарила вже пошкоджені машини. Після цього в напівпричеп в’їхала 33-річна водійка Ford, її автомобіль від удару перекинувся.

Пасажирка Ford отримала травми та була госпіталізована. Інші учасники ДТП не постраждали.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють повні обставини масової аварії.

Нагадаємо, ДТП сталася на трасі "Київ-Одеса" у межах Уманського району. Вчора у регіоні, як й сьогодні, погана видимість на дорогах через туман.