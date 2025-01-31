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31 января 2025, 20:28

В Запорожье водитель сбил женщину насмерть на пешеходном переходе

31 января 2025, 20:28
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители ищут свидетелей

Об этом сообщает полиция Запорожья, передает RegioNews.

Авария произошла 30 января около 18.00 в Днепровском районе города. Предварительно 22-летний водитель ВАЗ во время движения наехал на 46-летнюю женщину. Она переходила пешеходный переход.

Женщину госпитализировали. Однако, к сожалению, из-за полученных травм она умерла. Правоохранители начали уголовное производство и ищут очевидцев ДТП.

Полиция Запорожской области обращается к гражданам. Если у вас есть какая-либо информация об обстоятельствах ДТП, обращайтесь в ближайшее терподразделение полиции или по номерам: 067-613-83-15, 097-139-63-24, 099-915-72-50 или 102", - говорят правоохранители .

Напомним, ранее в Ровенской области произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. В частности, один автомобиль врезался в служебную машину полицейских. Среди пострадавших – беременная женщина, пассажирка одного из авто.

Также сообщалось, что в Киевской области водитель наехал на женщину на пешеходном переходе . Ее госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, она скончалась от полученных травм.

ДТП полиция
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