Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Запорожья, передает RegioNews.

Авария произошла 30 января около 18.00 в Днепровском районе города. Предварительно 22-летний водитель ВАЗ во время движения наехал на 46-летнюю женщину. Она переходила пешеходный переход.

Женщину госпитализировали. Однако, к сожалению, из-за полученных травм она умерла. Правоохранители начали уголовное производство и ищут очевидцев ДТП.

Полиция Запорожской области обращается к гражданам. Если у вас есть какая-либо информация об обстоятельствах ДТП, обращайтесь в ближайшее терподразделение полиции или по номерам: 067-613-83-15, 097-139-63-24, 099-915-72-50 или 102", - говорят правоохранители .

Напомним, ранее в Ровенской области произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. В частности, один автомобиль врезался в служебную машину полицейских. Среди пострадавших – беременная женщина, пассажирка одного из авто.

Также сообщалось, что в Киевской области водитель наехал на женщину на пешеходном переходе . Ее госпитализировали в больницу, однако, к сожалению, она скончалась от полученных травм.