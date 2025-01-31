На Волині молодик, який п'яним скоїв смертельну ДТП, отримав максимальне покарання
Прокурори відстояли у Верховному Суді вирок 22-річному жителю Луцька, який вчинив смертельну ДТП
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Молодик відбуватиме максимальний строк покарання – 12 років тюрми.
Верховний Суд підтвердив вирок, підтримавши прокурорів, що примусові заходи потрібні для виправлення засудженого і запобігання подібним злочинам.
У суді винуватець ДТП факт вчинення злочину визнав, але не розкаявся. Наразі він вже відбуває призначене покарання.
Нагадаємо, аварія сталася у травні 2022 року. Молодик за кермом Nissan Navara, не маючи водійського посвідчення відповідної категорії, виїхав на трасі на зустрічну смугу та врізався у вантажівку. Водій був п'яним. У салоні пікапа разом з ним їхали пасажири.
Внаслідок аварії двоє 22-річних людей загинули, а 23-річний пасажир та 20-річна пасажирка отримали травми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті засудили винуватця ДТП, у якій загинула дитина.