Фото: Нацполіція

Одна з автівок врізалась в поліцейську машину

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася зранку 29 січня поблизу села Олександрія. Автомобіль Nissan зіткнувся із фургоном Peugeot. Внаслідок цього кросовер вʼїхав у Mercedes-Benz, в потім - у BMW.

BMW від удару став некерованим і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з поліцейським авто.

Серед постраждалих - 62-річна пасажирка Nissan (жінка отримала струс головного мозку та забої), а також 24-річна вагітна пасажирка BMW (їй діагностували у неї перелом гомілки).

Нагадаємо, на Львівщині водія увʼязнили на три роки через смертельну ДТП. Відомо, що водій не дав перевагу в русі мотоциклу, що призвело до ДТП. Згодом водій мотоцикла помер у лікарні.

Також повідомлялося, що на Житомирщині легковик зіткнувся з автобусом і врізався в дерево. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.