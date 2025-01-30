Протягом доби росіяни понад 400 разів обстріляли Запорізьку область

фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти за добу завдали 401 удар по 9 населених пунктах Запорізької області

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

З його слів, окупанти здійснили 16 авіаційних ударів по Новопавлівці. 190 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 1 обстріл із РСЗВ накрив Новодарівку. 194 артудари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Очільник регіону додав, що надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Як повідомлялось, станом на ранок 30 січня в Чорному морі перебуває один ворожий корабель.

Нагадаємо, у Сумах безпілотник влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки травми отримали 9 мешканців будинку, серед яких дитина.