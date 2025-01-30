В течение суток россияне более 400 раз обстреляли Запорожскую область

фото: Запорожская ОВА

Российские оккупанты за сутки нанесли 401 удар по 9 населенным пунктам Запорожской области

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, оккупанты совершили 16 авиационных ударов по Новопавловке. 190 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку. 1 обстрел из РСЗО накрыл Новодаровку. 194 артудара нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

Глава региона добавил, что поступило 16 сообщений о повреждениях квартир, частных домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Как сообщалось, на утро 30 января в Черном море находится один вражеский корабль.

Напомним, в Сумах беспилотник попал в многоэтажку. В результате атаки травмы получили 9 жителей дома, среди которых ребенок.