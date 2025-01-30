У Чорному морі перебуває один ворожий корабель
В акваторії Чорного моря станом на 6:00 зафіксовано один ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає RegioNews.
Також зазначається, що:
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря – три судна, одне з яких йшло з протоки Босфор.
Нагадаємо, минулого тижня в Одеській області виявили та зібрали мазут, який витік через аварію двох російських танкерів у Керченській протоці.
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