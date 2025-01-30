У Сумах безпілотник влучив у багатоповерхівку: є поранені

фото: Національна поліція

У місті Суми в ніч проти 30 січня ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. У результаті обстрілу дістали травми 9 мешканців будинку, серед яких дитина

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними ДСНС, попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів.

Надзвичайникам вдалося врятувати 4 людей, включно з дитиною. Евакуйовано 118 мешканців.

На місці події діють усі екстрені служби, постраждалим надається допомога.

Рятувальники та медики надають допомогу постраждалим.

У дворі будинку організовано штаб для оперативної ліквідації наслідків атаки. Мешканці зможуть звертатися туди, щоб їм надали необхідну допомогу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України ("Порушення законів і звичаїв війни”).

Нагадаємо, в ніч на 25 січня російські окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе. Під ударом ворожих БПЛА окупантів опинився 9-ти поверховий житловий будинок у Вишневому.

Як ми повідомляли раніше, в ніч на 29 січня російські війська випустили по Україні 57 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 29 дронів, ще 14— локаційно втрачені