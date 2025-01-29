У Запоріжжі подружжя влаштувало "сімейний бізнес" на дезертирах

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У Запоріжжі затримали адвоката та його дружину – працівницю правоохоронного органу, які підбурювали військовослужбовців на дезертирство, аби отримати за це гроші

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Встановлено, що сімейна пара системно надавала комплексну "послугу" для військовослужбовців – "дезертирство під ключ".

"Інформація про "чарівного" адвоката, який, нібито, позбавляє обов’язку захищати Батьківщину, ширилася "сарафанним радіо" у військових частинах. Коли військовослужбовець дзвонив адвокату, той обіцяв за гроші допомогти йому самовільно залишити частину та потім здійснювати повний юридичний супровід у разі потреби", – розповіли у поліції.

Допомагала йому дружина – працівниця правоохоронного органу, яка мала доступ до закритої інформації щодо блокпостів та паролів.

Користуючись службовим посвідченням жінки, подружжя забирало військових на власному авто та забезпечувало їм безперешкодний проїзд до місць, де ті згодом переховувались від служби.

За отриманими даними, подружжя встигло провести близько десяти таких оборудок, а їх послуги коштували до 60 тисяч гривень з однієї особи.

Правоохоронці затримали адвоката під час отримання грошей за надану "послугу" від чергового "клієнта".

Також були затримані троє дезертирів, які за допомогою подружжя покинули військові частини та переховувалися у Запоріжжі. Розшук решти – продовжується.

Адвокату та його дружині оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та сприянні дезертирству.

Трьом військовослужбовцям повідомили про підозру у дезертирстві.

Суд обрав усім фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали співучасника схеми поборів з бійців, що ухилялися від служби.