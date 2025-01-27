На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який підпалював авто військових

фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

На Івано-Франківщині прокурори передали до суду справу стосовно місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі автомобілів військовослужбовців. Йому загрожує до десяти років ув'язнення

Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, обвинувачений разом із неповнолітнім спільником підпалювали автомобілі підрозділів ЗСУ в одному із районів Прикарпаття. Правоохоронці викрили їх у серпні минулого року.

Зловмисники пошкодили п’ять автомобілів, які перебували у користуванні військових частин. За це отримували грошову винагороду - 40 000 гривень за одну автівку.

Такий заробіток вони знайшли у Телеграм. Замовник підпалів надав їм чіткі інструкції з відеоматеріалами. Запит був на підпали релейних шаф, будівель ТЦК та СП, а також військових автомобілів.

На виконання спільники приїздили посеред ночі на велосипедах. Три автомобілі їм вдалось спалити, ще два – пошкодити.

Нині обвинувачений перебуває під вартою. Щодо його неповнолітнього спільника – матеріали виділено в окреме кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно в Львові до п'яти років ув’язнення засудили місцевого жителя, який підпалював автомобілів ЗСУ. До злочину чоловік також залучив неповнолітнього.

Цього місяця на Прикарпатті за ґрати на 4,5 роки потрапив військовий. Він підпалював будівлі державних установ.