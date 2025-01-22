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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У вівторок, 21 січня, близько 18:30 у Харківському районі ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, який у цей час їхав по селу Гоптівка. На місці загинули двоє чоловіків 56 та 44 років, які були в авто.

Близько 21:35 зафіксовано падіння ворожого ударного безпілотника в селі Борщівка Ізюмського району. Внаслідок вибуху пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків, господарчі будівлі та авто. 62-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, 22 січня російські війська повторно аткували Костянтинівку на Донеччині. Окупанти скинули на місто багато авіабомб. Є жертва та поранені цивільні.