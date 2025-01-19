Ракетна атака на Запоріжжя: з-під завалів дістали тіло людини, кількість постраждалих зросла до 12

фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Запоріжжю 18 січня зросла до 12. З-під завалів рятувальники деблокували тіло 63-річного чоловіка, ще одна людина вважається зниклою безвісти

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Він додав, що станом на 23:30 18 січня за допомогою до лікарів звернулися 12 мешканці Запоріжжя.

"На жаль, одна людина загинула і ще одна, чоловік 27-ми років, досі вважається зниклим безвісти", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 18 січня росіяни завдали два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя. Окупанти поцілили по промисловому обʼєкту. Раніше повідомлялося про 10 поранених.