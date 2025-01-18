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У суботу, 18 січня, о 06:00 окупанти нанесли два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

На території промислового обʼєкта виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки і транспортні засоби.

Внаслідок обстрілу 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані – їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка перебуває у важкому стані.

Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.

На місцях влучань працюють поліцейські, рятувальники та муніципальні профільні служби.

Нагадаємо, в ніч на 18 січня РФ завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили чотири ракети "Іскандер-М"/KN-23 та 39 безпілотників. Сили ППО збили дві балістичні ракети і 24 дрони.