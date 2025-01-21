Окупанти вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: поранений цивільний
Протягом минулої доби, 20 січня, російські окупаційні війська завдали 413 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждав мирний житель, зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти зруйнували щонайменше 10 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
"49-річний чоловік поранений внаслідок російської атаки по Василівському району", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- три авіаційні удари по Пʼятихатках та Малій Токмачці;
- 274 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Приморське, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське;
- п'ять обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку та Малу Токмачку;
- 131 артудар завдали окупанти по території Лобкового, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
Нагадаємо, вранці 21 січня російська армія атакувала Дніпро. В місті гриміли вибухи, є руйнування інфраструктури.
Також повідомлялося, що вчора російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів шестеро мирних мешканців дістали поранення.